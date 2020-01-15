Kız öğrencilerin kavgası güvenlik kamerasına yansıdı
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Kız öğrencilerin kavgası güvenlik kamerasına yansıdı

Adıyaman'da kız öğrenciler arasındaki kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

15.01.2020 19:22 | Son Güncelleme: 15.01.2020 19:24
Kız öğrencilerin kavgası güvenlik kamerasına yansıdı

'da kız öğrenciler arasındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hoca Ömer Mahallesi'ndeki etüt merkezinde eğitim gören iki ayrı grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Esnafın müdahalesiyle sona eren kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde iki grup halindeki kız öğrencilerin birbirlerine tekme tokat hücum etmesi, ardından esnafın müdahalesinin ardından bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kız öğrencilerin kavgası güvenlik kamerasına yansıdı
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