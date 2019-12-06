Kız öğrencilerin etek boyunu ölçüp 'burası pavyon değil' diyen okul müdürü açığa alındı
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Kız öğrencilerin etek boyunu ölçüp 'burası pavyon değil' diyen okul müdürü açığa alındı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Siirt Kurtalan Anadolu Lisesinde, kız öğrencilerin pantolonlarının boyunu ölçtüğü iddialarıyla gündeme gelen okul müdürünü görevden aldı.

06.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:13
Kız öğrencilerin etek boyunu ölçüp 'burası pavyon değil' diyen okul müdürü açığa alındı

(), Siirt Kurtalan Anadolu Lisesinde, kız öğrencilerin etek ve pantolonlarının boyunu ölçtüğü iddialarıyla gündeme gelen okul müdürünü görevden aldı.


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kız öğrencilerin pantolonlarının boyunu ölçüp aşağılayıcı ifadelerle hakaret etmekle suçlanan Siirt Kurtalan Anadolu Lisesi müdürünün açığa alınarak soruşturma başlatıldığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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