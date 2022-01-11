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Kız öğrencilere tacizde bulunan şahıs tutuklandı

Kız öğrencilere tacizde bulunan şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kız öğrencilere tacizde bulunan şahıs, savcılığın itirazı ile yeniden mahkemeye çıkarıldı.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde kız öğrencilere tacizde bulunan şahıs, savcılığın itirazı ile yeniden mahkemeye çıkarıldı. Tekrar hakim karşısına çıkan A.K. (47) isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde, Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda gerçekleşti. Meydanda arkadaşlarını bekleyen B.Ö (22) ve G.Ö (21) bir erkeğin kendilerine bakarak taciz girişiminde bulunduğunu gördü. Cep telefonu ile hem görüntü kaydedip hem de şahsa bağıran genç kızlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Marmaris ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Amirliği ekipleri yaptıkları ilçe güvenlik kameraları ile tacizciyi tespit ederek yakaladı. Savcılığın tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen 47 yaşındaki A.K., emniyet merkezinde yapılan ilk sorgusunda olayı hatırlamadığını çok alkollü olduğu için yaptığının farkında olmadığını ve pişman olduğunu belirtti. Çıkarıldığı mahkemece kamu davası açılan ve adli kontrol şartıyla ev hapsi verilen A.K., savcılığın itirazı üzerine yakalama emri çıkarıldı. Emniyet ekiplerince yakalanan A.K. mahkemeye sevk edildi. Bugün yeniden hakim karşısına çıkan A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kız öğrencilere tacizde bulunan şahıs tutuklandı

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