Kız öğrencilerden 'Memleketim' şarkısı
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Kız öğrencilerden 'Memleketim' şarkısı

MUĞLA'da lise öğrencileri, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi.

Kız öğrencilerden 'Memleketim' şarkısı
26.05.2020 15:48 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:51

MUĞLA'da lise öğrencileri, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi. Kız öğrenciler, uzaktan canlı bağlantı ile müzik öğretmenleri eşliğinde 'Memleketim' şarkısını seslendirdi.

Dalaman Anadolu Lisesi Müzik Kulübü Vokal Grubu'nda yer alan Gamze Büyükünal, Hilal Vardar, Meltem Başbuğ ve Elif Yılmaz, müzik öğretmenleri Mehmet Kartal Bozkuş eşliğinde anlamlı bir çalışmaya imza attı. Öğrenciler, "Hayat eve sığar" sloganıyla öğretmen Bozkuş eşliğinde sözleri Fikret Şeneş'e ait olan 'Memleketim' isimli şarkısını seslendirdi. 4 kız öğrencinin seslendirdiği video sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, öğrencileri ile gurur duyduğunu belirterek, "Her biri koronavirüse karşı uygulanan tedbirlere uyuyor. Bugüne kadar hiçbir evladım hakkında olumsuz bir şey duymadım. Kız öğrencilerimizin seslendirdiği şarkıyı dinleyince duygulandım. Sokağa çıkma kısıtlamasında anlamlı bir video çekmişler. Performanslarıyla sanatçılara taş çıkartmışlar. Öğretmenlerini kutluyorum ve kızlarımın gözlerinden öpüyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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