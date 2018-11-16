Kız Öğrenciler, Okul Çıkışı Birbirlerine Girdiler
Iğdır'da okul çıkışı birbirlerine giren kız öğrencilerinin kavgası, erkek öğrenciler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Iğdır'da iki grup liseli kız öğrenci, okul çıkışı saç saça, baş başa kavga etti. Kavga, erkek öğrenciler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGA
Okul çıkışı buluşan liseli iki grup kız öğrenci önce tartıştı kısa süre sonra kavga etmeye başladı. Saç saça baş başa, kavga eden 6 kızı çevredeki diğer öğrenciler güçlükle ayırdı.Kavga cep telefonuyla kaydedildi.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede çok sayıda yorum aldı.
YORUMLAR (22)
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BEN IĞDIR''DA ASKERLİK YAPTIM HER BEĞENİ KIZLARA BİR TOKAT.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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çukur avlu filmlerini izledikleri kesinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kadınlarımızı erkeklerden ayıran iki özellik kaldı. Bol ve sahte makyajları ve saç saça baş başa kavgaları.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bu da dayak nasil atilir egitimi! Sen gelde bunlardan medet um.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Basitligin bukadari.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır