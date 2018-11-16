Kız Öğrenciler, Okul Çıkışı Birbirlerine Girdiler

Iğdır'da iki grup liseli kız öğrenci, okul çıkışı saç saça, baş başa kavga etti. Kavga, erkek öğrenciler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGA

Okul çıkışı buluşan liseli iki grup kız öğrenci önce tartıştı kısa süre sonra kavga etmeye başladı. Saç saça baş başa, kavga eden 6 kızı çevredeki diğer öğrenciler güçlükle ayırdı.Kavga cep telefonuyla kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede çok sayıda yorum aldı.