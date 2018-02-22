Kız Öğrenciler Cinsel İstismar İçin "İdam" İstedi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Ahmet Faik Edis Kız Anadolu Lisesi öğrencileri, yaşanan cinsel istismar olaylarına karşı yürüyüş yaptı.

Siyah elbise giyen öğrenciler, ellerinde "İdam istiyoruz", "Çocuk susar sen susma" pankartları ile polis nezaretinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Vatandaşların da destek verdiği yürüyüş, Atatürk Anıtı önünde yapılan konuşmalarla devam etti. Münevver İdareci isimli öğrenci, burada yaptığı konuşmada susanların sesi olmak için toplandıklarını, çocuk istismarının arttığını belirterek, bu konuda önlemler alınmasını istedi. Bu olaylara sessiz kalınmaması gerektiğine dikkat çeken İdareci, bu olaylara kendilerinin sessiz kalamayacağını kaydetti. Sessiz kalınması durumunda cinsel istismarların artacağına değinen İdareci, istismara uğrayanların sahipsiz olmadığını belirterek, "Onların sahibi bizleriz" dedi.

Münevver İdareci, konunun önemsenmesini, idam cezası çıkarılmasını istedi. Yapılan konuşmanın ardından şiirler okunup sloganlar atıldı. - SAMSUN