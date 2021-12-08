Kız öğrenci yurdundaki olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldı - Haberler
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Kız öğrenci yurdundaki olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldı

Kız öğrenci yurdundaki olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldı
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel

BİNGÖL'deki Pir Ali Bey Kız öğrenci yurduna bir erkeğin girdiği iddiaları üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından adli ve idari işlem başlatıldı.

BİNGÖL'deki Pir Ali Bey Kız öğrenci yurduna bir erkeğin girdiği iddiaları üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaleönü Mahallesi'ndeki Pir Ali Bey Kız Öğrenci Yurdu'na önceki gece bir erkeğin girdiği ve öğrencileri elindeki bıçakla rahatsız ettiği ileri sürüldü. Öğrenciler, yurtta, 'güvenlik zafiyeti' olduğu iddiasıyla hem odalarının penceresine çıkıp hem de yurdun önünde toplanarak eylem yaptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, yaptığı araştırmada, yurda giren kişinin down sendromlu olduğunu belirledi.Gençlik ve Spor il Müdürlüğü, olayla ilgili adli ve idari işlem başlattı. Yapılan yazılı açıklamada, "06.12.2021 Pazartesi günü saat 19.50 civarında Pir Ali Bey Kız öğrenci yurduna, engelli down sendromlu bir şahsın girmesi üzerine ilgili şahıs yurt personeli tarafından dışarı çıkarılmıştır. Müdürlüğümüzce gerekli yasal ve idari işlemler başlatılmıştır. Yurtlarımızda kalan öğrencilerimiz için gerekli güvenlik tedbirlerinin üst düzeyde alındığı, öğrencilerimizin ve ailelerinin konu ile ilgili müsterih olmaları gerektiği bilgisi kamuoyuna saygı ile arz olunur" denildi.


Kız öğrenci yurdundaki olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldı

Kız öğrenci yurdundaki olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldı

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Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Son Dakika Haberleri

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