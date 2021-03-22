Kız öğrenci apartında yangın
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Kız öğrenci apartında yangın

22.03.2021 21:24 | Son Güncelleme: 22.03.2021 21:30

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kız öğrenci apartında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kız öğrenci apartında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Ocakta unutulan yağın alev alması neticesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Serdivan ilçesi Esentepe Mahallesi Feza Sokak'ta bulunan kız öğrenci evlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site içerisinde bulunan bir apartın 2'nci katında ocakta unutulan kızgın yağ alev aldı. Alevlerin yükselmesi ile daire yanmaya başlarken, bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye erlerince paniğe sebep olan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dairenin mutfak kısmında maddi hasar meydana gelirken, polis konu ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kız öğrenci apartında yangın
Kız öğrenci apartında yangın
Kız öğrenci apartında yangın
Kız öğrenci apartında yangın
Kız öğrenci apartında yangın
Kız öğrenci apartında yangın
Kız öğrenci apartında yangın
Kız öğrenci apartında yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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