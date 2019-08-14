Kız meselesi yüzünden tartıştığı genci bıçakladı

14.08.2019 23:31

Mersin’in Mut ilçesinde kız meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı belediye binası civarında meydana gelen olayda, Mehmet Fatih Ç. (33) aralarında kız meselesi yüzünden tartıştığı Furkan A.’yı (29) bıçaklayarak yaraladı.

Yaralı Furkan A. kaçarak bir iş yerine sığındı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıyı Mut Devlet Hastanesine kaldırdı. Buradaki müdahalenin ardından yaralı genç Mersin’e sevk edildi.

Olaydan sonra şüpheli Mehmet Fatih Ç. gözaltına alındı. - MERSİN

Kaynak: İHA