Kız Meselesi Yüzünden Tartıştığı Arkadaşını Ormanlık Alanda Vurarak Öldürdü

Bursa'da aynı fabrikada çalışan gençlerin kız meselesi cinayetle bitti.



Edinilen bilgiye göre, Vişne Caddesinde aynı tekstil firmasında çalışan Sami A. ile O.Ü, kız meselesi yüzünden iş yerinde tartıştı. Akşam iş çıkışı konuyu konuşmak için Sami A. ve O.Ü. buluştu. O.Ü'nün aracına binen Sami. A'yı iş yerindeki arkadaşları telefonla arayıp nereye gittiğini sordu. Sami A, telefonla arayan arkadaşına, "Beni Demirtaş Barajına götürüyor" dedi. Burada kız meselesi yüzünden tartışan iki iş arkadaşından O.Ü, Sami A'yı bacağından vurarak olay yerinden kaçtı.



Sami A. ve O.Ü'nün iş yerine gelmediğini fark eden arkadaşları emniyete haber verdi. Polis ekipleri bölgede yaptıkları araştırmada, Sami A'nın bacağından tek kurşunla vurulmuş cesediyle karşılaştı. Kız meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşını vuran O.Ü. polis tarafından her yerde aranıyor. - BURSA