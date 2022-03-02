Kız meselesinde kan aktı : 1 ölü

KARABÜK - Karabük'te kız meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.

Olay, Yenişehir Mahallesi Göktürkler Caddesinde meydana geldi. Fatih Sivri isimli şahıs Sabit Öztürk ile iddiaya göre kız meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Öztürk yanında getirdiği bıçakla Sivri'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kanlar içerisinde kalan 37 yaşındaki Sivri ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Demir çelik işçisi olduğu öğrenilen Sivri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı şahıs hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan Sivri'nin yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, cinayet zanlısı polis ekipleri tarafından yakalanarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.