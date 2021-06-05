Kız Kulesi önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı
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Kız Kulesi önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı

Kız Kulesi önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kız Kulesi önlerinde sürüklenen, içinde 3 kişinin bulunduğu 5 metre boyundaki fiber teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kız Kulesi önlerinde sürüklenen, içinde 3 kişinin bulunduğu 5 metre boyundaki fiber teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kız Kulesi önlerinde sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 5 metre boyundaki fiber tekne, TAHLİSİYE-3 Rhib botumuz tarafından bulunarak Harem'e çekildi" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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