Kız Kulesi önlerinde sürüklenen tekne Harem İstasyonu'na yanaştırıldı
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Kız Kulesi önlerinde sürüklenen tekne Harem İstasyonu'na yanaştırıldı

Kız Kulesi önlerinde sürüklenen tekne Harem İstasyonu'na yanaştırıldı
Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kız Kulesi önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen teknenin Harem İstasyonu'na yanaştırıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kız Kulesi önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen teknenin Harem İstasyonu'na yanaştırıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kız Kulesi önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, KEGM-3 botumuzca ivedilikle müdahale edilerek emniyetle Harem İstasyonu'na yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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