KIZ KULESİ'NİN KARŞISINDAKİ AĞAÇLARIN KESİLME GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Üsküdar'da biri kadın 4 kişinin Kız Kulesi'nin karşısında bulunan ağaçları kesme görüntüleri ortaya çıktı.

Üsküdar'da biri kadın 4 kişinin Kız Kulesi'nin karşısında bulunan ağaçları kesme görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin elektrikli testereyle ağaçları kesmesi görülüyor.

Üsküdar'da Kız Kulesi'nin hemen karşısında sahilde yer alan ağaçlar, 9 gün önce gece saat 02.00 sıralarında 1'i kadın 4 kişi tarafından ellerindeki motorlu testerelerle kesilmişti. İhbar üzerine olay yerine zabıta ve polis ekipleri, ağaçları kesen kişileri ellerinde 3 motorlu testere ile yakalanmıştı. Şüphelilere, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve kamu malına zarar vermekten toplam 4 bin 27'şer lira para cezası kesildi. İfadeleri alınan 4 kişi hakkında soruşturmanın sürdüğü de kaydedildi.

AĞAÇLARI KESENLER KAMERADA

Dokuz gün önce kız kulesi karşısında ağaçları kesenlerin görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin motorlu testere ile ağaçları kestiği görülüyor.

4 ADET YETİŞMİŞ ÇINAR AĞACI DİKİLECEK

Kesilen 2 yetişkin ağacın yerine Üsküdar Belediye ekipleri tarafından yarın 4 adet yetişkin çınar ağacı dikimi yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı