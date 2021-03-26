KIZ KULESİ'NİN KARŞISINDAKİ AĞAÇLARIN KESİLME GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
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KIZ KULESİ'NİN KARŞISINDAKİ AĞAÇLARIN KESİLME GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Üsküdar'da biri kadın 4 kişinin Kız Kulesi'nin karşısında bulunan ağaçları kesme görüntüleri ortaya çıktı.

Üsküdar'da biri kadın 4 kişinin Kız Kulesi'nin karşısında bulunan ağaçları kesme görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin elektrikli testereyle ağaçları kesmesi görülüyor.

Üsküdar'da Kız Kulesi'nin hemen karşısında sahilde yer alan ağaçlar, 9 gün önce gece saat 02.00 sıralarında 1'i kadın 4 kişi tarafından ellerindeki motorlu testerelerle kesilmişti. İhbar üzerine olay yerine zabıta ve polis ekipleri, ağaçları kesen kişileri ellerinde 3 motorlu testere ile yakalanmıştı. Şüphelilere, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve kamu malına zarar vermekten toplam 4 bin 27'şer lira para cezası kesildi. İfadeleri alınan 4 kişi hakkında soruşturmanın sürdüğü de kaydedildi.

AĞAÇLARI KESENLER KAMERADA

Dokuz gün önce kız kulesi karşısında ağaçları kesenlerin görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin motorlu testere ile ağaçları kestiği görülüyor.

4 ADET YETİŞMİŞ ÇINAR AĞACI DİKİLECEK

Kesilen 2 yetişkin ağacın yerine Üsküdar Belediye ekipleri tarafından yarın 4 adet yetişkin çınar ağacı dikimi yapacak.

KIZ KULESİ'NİN KARŞISINDAKİ AĞAÇLARIN KESİLME GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
KIZ KULESİ'NİN KARŞISINDAKİ AĞAÇLARIN KESİLME GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
KIZ KULESİ'NİN KARŞISINDAKİ AĞAÇLARIN KESİLME GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
KIZ KULESİ'NİN KARŞISINDAKİ AĞAÇLARIN KESİLME GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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