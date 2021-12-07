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Kız Kulesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Haberler | Genel

Kız Kulesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor Kız Kulesinde restorasyon çalışmalarının son hali havadan görüntülendi Üsküdar Kız Kulesi restorasyon çalışmaları aralıksız bir şekilde sürüyor.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Kız Kulesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor

Kız Kulesinde restorasyon çalışmalarının son hali havadan görüntülendi

İSTANBUL - Üsküdar Kız Kulesi restorasyon çalışmaları aralıksız bir şekilde sürüyor. 2022 yılının sonuna doğru tamamlanması beklenen çalışmaların son hali havadan görüntülendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kız Kulesi'nde restorasyon çalışmaları geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde başlatılmıştı. 2022 yılı Nisan ayı içerisinde tamamlanması beklenen restorasyon çalışmaları aralıksız bir şekilde sürüyor. Restorasyon çalışmaları kapsamında; Kız Kulesi'nin avlusu üzerindeki çatının kaldırılması ile özgün dendanlar ve seğirdim yollarının ortaya çıkarılması, avlu ile dışarıdaki zeminlerin tarihi kayıtlarda tespit edilen özgün malzemesine kavuşturulması gibi birçok detay yer alıyor.

Bilimsel araştırmalar ışığında çalışmaları yürütülen Kız Kulesi'nin son hali ise havadan görüntülendi.

Kız Kulesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor

Kız Kulesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor

Kız Kulesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Son Dakika Haberleri

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