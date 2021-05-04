KIZ KULESİ KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ OLUYOR

İSTANBUL (Havadan görüntüyle) KIZ KULESİ KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ OLUYORBurçak BOZKUŞ ' Ali AKSOYER / ' Kız Kulesi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na geçti.

İSTANBUL (Havadan görüntüyle) KIZ KULESİ KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ OLUYOR

Burçak BOZKUŞ ' Ali AKSOYER/ ' Kız Kulesi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na geçti. Restorasyon sürecine gireceği belirtilen Kız Kulesi'nin Galata Kulesi gibi bir kültür ve sanat merkezi haline getirileceği belirtildi.

Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bulunan ve Hamoğlu Holding'in işlettiği Kız Kulesi, yeniden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na geçti. Ulaşımın Salacak ve Ortaköy'den sandallarla yapıldığı kule, kısa sürecek restorasyon çalışmasının ardından yeniden düzenlenerek kültür ve sanat merkezi haline getirilecek. Işıklandırmaların yapılacağı kulede, konser verilebilmesi için düzenleme yapılacak. Çalışmaların önümüzdeki günlerde başlaması planlanıyor. Kızkulesi, 1995 yılında 49 yıllığına Hamoğlu Holding'e kiralanmasının ardından, restorasyon süreci başladı. Aslına uygun olarak gerçekleştirilen restorasyon sürecinin ardından 2000 yılında ziyarete açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı