Kız Kulesi açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
Kız Kulesi açıklarında sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kız Kulesi açıklarında sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
???????Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kız Kulesi açıklarında sürüklenen ve içinde 6 kişinin bulunduğu 7 metre boyundaki tekne, KEGM-4 hızlı tahlisiye botumuzca yedeklenerek Harem'e emniyetle yanaştırıldı" ifadeleri kullanıldı.
AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri
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