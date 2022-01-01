Kız Kulesi açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı - Haberler
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Kız Kulesi açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Kız Kulesi açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Kız Kulesi açıklarında sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kız Kulesi açıklarında sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

???????Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kız Kulesi açıklarında sürüklenen ve içinde 6 kişinin bulunduğu 7 metre boyundaki tekne, KEGM-4 hızlı tahlisiye botumuzca yedeklenerek Harem'e emniyetle yanaştırıldı" ifadeleri kullanıldı.

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AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri

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