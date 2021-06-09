Kız Kulesi açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Kız Kulesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan tekneyi kurtararak güvenli bölgeye çekti.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Kız Kulesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan tekneyi kurtararak güvenli bölgeye çekti.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kızkulesi mevkiinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişinin bulunduğu 7 metre boyundaki tekne, KEGM-3 botumuzca yedeklenerek Harem'e emniyetle yanaştırıldı." denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür