Kız Kulesi açıklarında arıza nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kız Kulesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kız Kulesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 10 metre boyundaki teknenin KEGM-3 botu tarafından yedeklendiği belirtildi.

Açıklamada, teknenin Kalamış Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.