kız, 'komşunuz' diyerek evine girdikleri yaşlı kadının parasını gasbetti (2)

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTISamsun'da tek başına yaşayan Bülbül Kocaoğlu'nun ameliyat için biriktirdiği 6 bin TL parasını çaldıkları iddia edilen Çiğdem Göçer ve kızı S.G.'nin olay sonrasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Samsun'da tek başına yaşayan Bülbül Kocaoğlu'nun ameliyat için biriktirdiği 6 bin TL parasını çaldıkları iddia edilen Çiğdem Göçer ve kızı S.G.'nin olay sonrasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Anne kız, olayın ardından yaya olarak giderken iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı