kız, 'komşunuz' diyerek evine girdikleri yaşlı kadının parasını gasbetti (2)
14.01.2021 15:47 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:51
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTISamsun'da tek başına yaşayan Bülbül Kocaoğlu'nun ameliyat için biriktirdiği 6 bin TL parasını çaldıkları iddia edilen Çiğdem Göçer ve kızı S.G.'nin olay sonrasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Samsun'da tek başına yaşayan Bülbül Kocaoğlu'nun ameliyat için biriktirdiği 6 bin TL parasını çaldıkları iddia edilen Çiğdem Göçer ve kızı S.G.'nin olay sonrasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Anne kız, olayın ardından yaya olarak giderken iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı