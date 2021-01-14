Parasının bereketleneceğine inanan yaşlı kadın dolandırıldı

Samsun'da kendilerini komşusu olarak tanıttan anne ve kız, evlerine girdiği yaşlı kadını "Bereket getirir, paralarının yanına koy" diyerek verdikleri zarfla dolandırdı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde yaşayan 82 yaşındaki Bülbül Kocaoğlu, kendilerini komşuları olarak tanıtan Çiğdem Göçer (40) ve kızı S.G.'yi (16) evine aldı.

Anne ve kızı, 'Bereket getirir, paralarının yanına koy' diyerek verdikleri zarfla Kocaoğlu'nun biriktirdiği 6 bin lirasının yerini öğrendi. Paraların yerini öğrendikten sonra yaşlı kadından meyve suyunu koymak için bardak isteyen dolandırıcılar, Kocaoğlu mutfağa gidince 6 bin lirayı alarak kaçtı. Parasının çalındığını sonradan anlayan Bülbül Kocaoğlu, durumu önce komşularına haber verdi, ardından polise bildirdi.

30 SAAT GÖRÜNTÜ İZLEDİKTEN SONRA YAKALANDILAR

İhbar üzerine yaşlı kadının evine gelen Hırsızlık Bürosu ekipleri, şüphelileri tespit etmek için 10 farklı güvenlik kamerasından yaklaşık 30 saat görüntü izledi. Dolandırıcıların geldikleri otobüsü belirleyen polis ekipleri, otobüsteki güvenlik kamerasından şüphelilerin Çiğdem Göçer ve kızı S.G. olduğu belirledi.

Şüpheliler, düzenlenen operasyonla Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde yakalanarak, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne Çiğdem Göçer tutuklanırken, kızı ise serbest bırakıldı.

ÇALINAN PARAYI AMELİYATI İÇİN KULLANACAKTI

Yaşadığı dolandırılma şokunun ardından kapısını ve penceresini dahi açmaya korktuğunu söyleyen Bülbül Kocaoğlu, şu ifadeyi verdi:

"Doktora gitmek için harçlığımdan artırdığım 6 bin TL'yi çaldılar. Oğlumun, kız kardeşimin tedavim için verdiği parayla özel doktora gidecektim. Yüzlerinde maske olduğu için dolandırıcıları tanıyamadım. Kapıyı açar açmaz içeri girerek eşyalarımı karıştırmaya başladılar.'Teyze paran bereketlensin, al diğer paralarının yanına koy' diyerek zarf verdiler. Paramın çalındığını anlayınca komşum polisi arayarak ihbarda bulunmuş. Kulaklarım duymuyor, gözüm görmüyor ve düştüğüm için kafama 13 dikiş atıldı. Dikişi aldırmak için doktora gidecektim ama kimlik kartımı da çalmışlar. Paramı aldınız anladım da kimlik kartımdan ne istediniz? Şikayetçiyim"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA