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Kız kıza alışveriş yaptılar

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Kız kıza alışveriş yaptılar

Ünlü sanatçı Demet Akalın yakın arkadaşı Esra Balamir ile birlikte İstinyePark'da objektiflere takıldı

Önceki gün öğle saatlerinde alışveriş merkezinde buluşan ikili Markalar Sokağı'nda bulunan da Mario restaurant da birlikte yedikleri öğle yemeğinin ardından, alışveriş merkezine girerek alışverişin keyfini çıkardı.

Uzun süre dünyaca ünlü mağazalarda vitrinleri inceleyen ve alışveriş yapan Akalın ve Balamir, vale noktasında vedalaşarak alışveriş merkezinden ayrıldı.

Kız kıza alışveriş yaptılar

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