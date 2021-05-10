Özçekim yapan kız kardeşlerin telefonunu gasbetti; o anlar kamerada
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Özçekim yapan kız kardeşlerin telefonunu gasbetti; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI - Haberler | Güncel

ADANA'da, kardeşi Emine Ölker (21) ile yolda yürüdüğü sırada özçekim yapan Büşra Ölker'in (23) cep telefonunu gasbeden Kenan P., güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı.

ADANA'da, kardeşi Emine Ölker (21) ile yolda yürüdüğü sırada özçekim yapan Büşra Ölker'in (23) cep telefonunu gasbeden Kenan P., güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı. Ölker kardeşlerin, gaspçının peşinden koştuğu anlar da kameraya yansıdı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Kenan P., mahkemece tutuklandı.

Olay, 21 Nisan Çarşamba günü, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. Kardeşi Emine Ölker ile birlikte caddede yürüyen Büşra Ölker, cep telefonuyla özçekim yapmaya başladı. Bu sırada kız kardeşlerin yanına gelen kişi, Büşra Ölker'in cep telefonunu elinden alarak, kaçmaya başladı. Kız kardeşler, bir süre gaspçının peşinden koştu ancak yakalayamadı. Bu anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, gasp şüphelisinin tel örgülerden atladığı sırada Büşra Ölker'in elindeki su şişesini fırlattığı ve Ölker kardeşlerin de tel örgülerden atlayarak, çevredekilerden yardım istediği görüldü.İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler, şüphelinin Kenan P. olduğunu belirledi. Seyhan'daki evine düzenlenen operasyonla yakalanan Kenan P., gözaltına alındı. Çalınan cep telefonu da evde yapılan aramada ele geçirildi. Polis, Ölker kardeşlere telefonu teslim ederken, Kenan P. ise ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Kenan P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Özçekim yapan kız kardeşlerin telefonunu gasbetti; o anlar kamerada
Özçekim yapan kız kardeşlerin telefonunu gasbetti; o anlar kamerada
Özçekim yapan kız kardeşlerin telefonunu gasbetti; o anlar kamerada
Özçekim yapan kız kardeşlerin telefonunu gasbetti; o anlar kamerada
Özçekim yapan kız kardeşlerin telefonunu gasbetti; o anlar kamerada
Özçekim yapan kız kardeşlerin telefonunu gasbetti; o anlar kamerada
Özçekim yapan kız kardeşlerin telefonunu gasbetti; o anlar kamerada
Özçekim yapan kız kardeşlerin telefonunu gasbetti; o anlar kamerada
Özçekim yapan kız kardeşlerin telefonunu gasbetti; o anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI

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