Kız kardeşlerin kısıtlama sonrası gezintisi kazayla bitti
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Kız kardeşlerin kısıtlama sonrası gezintisi kazayla bitti

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, gece yarısı sokağa çıkma kısıtlaması sonrası kardeşiyle gezmeye çıkan Özge Özsoy'un (21) kullandığı otomobil, karşı yönden gelen araçla çarpıştı.

Kız kardeşlerin kısıtlama sonrası gezintisi kazayla bitti
01.06.2020 12:58 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:02

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, gece yarısı sokağa çıkma kısıtlaması sonrası kardeşiyle gezmeye çıkan Özge Özsoy'un (21) kullandığı otomobil, karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Kazada sürücü ve kız kardeşi yaralanırken, alkollü olduğu iddia edilen diğer sürücü otomobilini bırakıp kaçtı. 

Kaza, gece saatlerinde, Elmatepe Mahallesi Kışla kavşağında meydana geldi. Sokak kısıtlamasının kalkmasıyla kardeşi ile gezmeye çıkan Özge Özsoy yönetimindeki 67 TZ 599 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan ve Özgür A.'nın kullandığı iddia edilen 67 TA 994 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Özsoy'un otomobili, refüje çıkarak, durdu. Kazada, sürücü ile araçta bulunan kız kardeşi Öznur Özsoy yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Özsoy, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Öznur Özsoy'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Alkollü olduğu iddia edilen diğer sürücü Özgür A. ise otomobilini kaza yerinde bırakarak kaçtı. Kazada hurdaya dönen araçlar, çekiciyle kaldırıldı. 

OTOMOBİL REFÜJE ÇIKTI: 2 YARALI Aynı saatlerde meydana gelen başka kazada ise Ereğli- Alaplı yolu tersaneler bölgesinde meydana geldi. Arkadaşı D.B. ile gezmeye çıkan 41 KE 467 plakalı otomobilin sürücüsü U.E., direksiyon kontrolünü kaybederek, refüje çıktı. Kazada, sürücü U.E. ile arkadaşı D.B. yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla götürüldüğü özel hastanede tedaviye alındı.  


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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