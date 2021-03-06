Kız kardeşler, işlettikleri döner dükkanıyla erkeklere taş çıkartıyor
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Kız kardeşler, işlettikleri döner dükkanıyla erkeklere taş çıkartıyor

06.03.2021 10:49 | Son Güncelleme: 06.03.2021 10:56

Kız kardeşler, işlettikleri döner dükkanıyla erkeklere taş çıkartıyorHAKKARİ – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Zozan ve Berfin Kurt isimli kız kardeşler, işlettikleri döner dükkanıyla adeta erkeklere taş çıkartıyorlar.

Kız kardeşler, işlettikleri döner dükkanıyla erkeklere taş çıkartıyor

HAKKARİ – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Zozan ve Berfin Kurt isimli kız kardeşler, işlettikleri döner dükkanıyla adeta erkeklere taş çıkartıyorlar.

Cengiz Topel Caddesi üzerindeki Orient İş Merkezinde babalarının işlettiği döner dükkanında çalışan Zozan ve Berfin Kurt kız kardeşler, müşterilerin de takdirini kazanıyor. Sabahın erken saatinde iş yerlerini açan iki kız kardeş daha sonra müşterilerine sunmak üzere döner hazırlıyorlar. Daha sonra kestikleri döneri müşterilere servis eden iki kız kardeş, hem babalarına yardımcı olmaktan hem de aile bütçelerine katkıda bulunmaktan dolayı memnun olduklarını ifade ettiler.

Döner kesmenin kendisi için bir sanat niteliğinde olduğunu vurgulayan Zozan Kurt, "Kardeşimle birlikte burada babamıza yardım ediyoruz ve müşterileri en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Bazen aksilikler bizi buluyor, ama biz hiçbir şekilde geri adım atmıyoruz ve aksine işimizi en iyi şekilde yapıyoruz. Babamızın bize verdiği öğüt çerçevesinde müşterilere karşı saygılı, sabırlı ve hoşgörülü olmaya çalışıyoruz" dedi.

Özellikle temizliğe önem verdiklerinin altını çizen Zozan Kurt, "Temizliğin olmadığı yerde, yemek te olmaz. Elimizden gelen en iyisini yapmaya hep çalışacağız. Bazen babamızın işleri çıktığın için mecburen döner kesmeyi, dürüm yapmayı öğrendik. Dahası müşterilerle nasıl konuşacağımızı öğrendik. Babam burada olmasa da biz burayı yine sıkıntısız bir şekilde işletiyoruz. Yani kardeşimle birlikte iş yerimizi her şekilde yönetiyoruz. Annem, babam bu konuda bizlerle gurur duyuyorlar. Bizde onların gururuyla çok mutlu oluyoruz. Bu sektörde çalışmaktan çok memnunuz. Çünkü arkamızda dağ gibi babamız var. Aslında kadınlar her işi yapar, yeter ki azim olsun" ifadelerini kullandı.

Mesleğin zor olduğunu ancak zoru yenmeyi başardıklarını aktaran Berfin Kurt ise her şeyi baştan öğrendiklerini söyledi. Zorluğun karşısında asla pes etmediklerini belirten Berfin Kurt, "Çünkü, babamızı yalnız bırakmak istemedik. Bizde tüm işleri baştan sona kadar tek tek öğrenmeye başladık. Aslında hiçbir iş zor değildir yeter ki heves olsun. Aslında kadınların 10 parmağında, 10 marifeti vardır. Bizde bu işlettiğimiz döner dükkanıyla zoru yendiğimizi görüyoruz. Her şey kadının dokunuşuyla güzelleşir. Burada yaptığımız başarılı işlerden dolayı müşteriler de bizimle gurur duyuyorlar. Bu anlamda öncelikle annem başta olmak üzere tüm kadınların '8 Mart Dünya Kadınlar Gününü' kutluyorum" dedi.

Baba Fazıl Kurt da yıllarca Yüksekova'da esnaflık yaptığını dile getirerek, eleman tutacak bir maddiyata sahip olamadığı için kızlarından destek istediğini söyledi. Baba Kurt, "Kızlarım bana destek olmak için kabul ettiler. İlk olarak temizlikten başladılar, müşterilerle ilgilendiler ve ondan sonra döner kesmeye çalıştılar. Gayet güzel yetiştiler ve şimdi de çalışmalarıyla müşterilerin sevgisiyle karşılaşıyorlar. Bu da beni ayrı bir mutlu etti. Bende annem, eşim ve kızlarımın kadınlar gününü kutluyorum" şeklinde konuştu.

Kız kardeşler, işlettikleri döner dükkanıyla erkeklere taş çıkartıyor
Kız kardeşler, işlettikleri döner dükkanıyla erkeklere taş çıkartıyor
Kız kardeşler, işlettikleri döner dükkanıyla erkeklere taş çıkartıyor
Kız kardeşler, işlettikleri döner dükkanıyla erkeklere taş çıkartıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK

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