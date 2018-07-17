Kız Kardeşiyle Ortak Olan Ağabey Miras Kavgası Yüzünden Eniştesini Öldürdü

Çine'de kız kardeşi ile gıda firması işleten Hasan Ali U, annelerinin ölümünün ardından miras anlaşmazlığı yaşadığı eniştesi Burhan Eroğlu'nu tabanca ile göğsünden vurup öldürdü.

Aydın'ın Çine ilçesinde kız kardeşiyle birlikte gıda firması işleten Hasan Ali U. (53) ortaklığın bitmesinin ardından miras anlaşmazlığı nedeniyle eniştesi Burhan Eroğlu'nu tabanca ile vurarak öldürdü. Olay, Çaltı Mahallesi Merkez sokak numara 713'te bulunan mandırada meydana geldi. Çine ilçesinde 1957 yılından bu yana faaliyet gösteren Uysal Gıda'nın kurucusu olan babalarının ölmesinin ardından firmayı Hasan Ali U. ile kız kardeşi Sevilay Eroğlu birlikte işletmeye başladı. İddiaya göre annelerinin de hayatını kaybetmesinin ardından iki kardeş arasında anlaşmazlık yaşanmaya başladı.

GÖĞSÜNDEN VURDU

Firmanın borçları nedeniyle icralık olmasının ardından iki kardeş ortaklıklarını bitirip firmanın faaliyetlerine ara verdi. Sevilay Eroğlu, eşi Burhan Eroğlu ile birlikte bir yıl sonra borçları ödeyip firmayı yeniden faaliyete geçirdi. Bir süredir miras meselesinden aralarında husumet olan Hasan Ali U. eskiden ortağı olduğu aile işletmesine geldi. Burhan Eroğlu, kayınbiraderinin mandıradaki makinelerine zarar vereceğini düşünerek içeriye girmesine engel oldu. Hasan Ali U. arka bahçeden mandıraya girip tabanca ile eniştesi Burhan Eroğlu'nu göğsünden vurdu.

KORUMA İSTEMİŞ

Hasan Ali U. eniştesini sürükleyip dışarıya çıkardıktan sonra defalarca silah kabzasıyla yüzüne vurdu ve kaçtı. Burhan Eroğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma Hasan Ali U'nun yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan cinayete kurban giden Burhan Eroğlu'nun avukatı aracılığıyla Hasan Ali U'nun işletmeye ve sahiplerine zarar verme teşebbüsü nedeniyle koruma istediği öğrenildi. (Kaynak: Yeni Asır)