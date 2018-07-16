Kız Kardeşinin Evinde İntihar Etti

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Melek T. (39), 5'inci kattan atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, sabah saatlerinde, Gölcük Değirmendere Topçular Mahallesi'nde meydana geldi. Kız kardeşine misafirliğe gelen Melek T., 5'inci kattan atladı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, Melek T.'yi Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Melek T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Melek T.'nin sıkıntıları nedeniyle bunalıma girdiği belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Kkocaeli