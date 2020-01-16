Kız kardeşinin erkek arkadaşını tüfekle yaraladı
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Kız kardeşinin erkek arkadaşını tüfekle yaraladı

KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde lise öğrencisi K.Ç (16) kız kardeşinin erkek arkadaşı C.Ç.'yi av tüfeği ile vurarak yaraladı.

16.01.2020 11:54 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:54
Kız kardeşinin erkek arkadaşını tüfekle yaraladı

KAYSERİ'nin ilçesinde lise öğrencisi K.Ç (16) kız kardeşinin erkek arkadaşı C.Ç.'yi av tüfeği ile vurarak yaraladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Dadaloğlu mahallesinde meydana geldi. K.Ç., aynı mahallede oturan arkadaşı C.Ç.'yi, kız kardeşiyle arkadaşlık etmemesi için uyardı. Bunun üzerine çıkan tartışmada K.Ç., C.Ç.'yi babasına ait av tüfeği ile ateş ederek yaraladı. C.Ç., çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken K.Ç., jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 


Kaynak: DHA
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