Son dakika haberleri! KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ 11 YIL SONRA YAKALANDI

Son dakika haberine göre DİYARBAKIR'da ailesinin evlilik kararını reddeden kız kardeşi M.A.?yı öldüren L.A., 11 yıl sonra jandarma tarafından yakalandı.

DİYARBAKIR'da ailesinin evlilik kararını reddeden kız kardeşi M.A.?yı öldüren L.A., 11 yıl sonra jandarma tarafından yakalandı.

Ergani ilçesinde, 7 Eylül 2011'de, ailesinin evlenmesi yönündeki kararını reddeden M.A., kardeşi L.A. tarafından öldürüldü. Olayın ardından oluşturulan ekipler, geçen süre içerisinde alınan istihbaratlar doğrultusunda L.A.'yı yakalamak için birçok adrese operasyon düzenledi. Jandarma, son olarak L.A.'nın, Ergani merkeze bağlı Kavaklı Mahallesi'ne geleceği bilgisini aldı. Bölgede önlem alan jandarma, L.A.'yı merada yakalanıp gözaltına alındı. L.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı