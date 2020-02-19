Kız kardeşini öldüren sanık yargılanıyor

19.02.2020 17:33 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:33

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kız kardeşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.



Olay, 2018 yılı Kasım ayında Gemlik ilçesi Balıkpazarı bölgesinde meydana geldi. Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi olan kadın kuaförü Günay Torun (55), işe gitmek için 34 PG 4315 plakalı otomobiline bindi. Bu sırada yaklaşan beyaz renkli bir otomobilden Günay Torun'a tabancayla 6 el ateş açıldı. Torun, olay yerinde yaşamını yitirirken, beyaz renkli otomobil ise uzaklaştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, saldırganın Günay Torun'un ağabeyi Halil Küçükkurt (56) olduğunu tespit etti. Karacabey ilçesinde bir evde yakalanan Küçükkurt, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, ağırlaştırılmış müebbet cezası talebiyle Halit Küçükkurt'un yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları ile tutuklu sanık Halil Küçükkurt ve yakınları katıldı. Küçükkurt eski ifadelerini tekrarlarken duruşmada şahit olarak dinlenen Fuat K., "Rahmetli Günay benim 30 yıllık arkadaşım olur. Öldürme olayından tahminen 6 ay önce, Günay'ın kocası öldüğünü duyunca başsağlığına annelerinin evine gittim. Annesine bir telefon geldi. Telefondaki kişi erkekti. Sesini duydum, sebep söylemeden Günay'ı öldüreceğini söylüyordu. Telefondaki erkek şahıs evini yaktım, kızını öldüreceğim dedi. Ben öldürme olayından önce sanığın Günay'dan para istediğini görmedim. Günay Torun'un namussuzca yaşadığını ilişkin şahit olmadım. Toplumda kabul edilmeyecek, ahlak dışı hareketleri olduğunu düşünmüyorum" dedi.



Mahkeme heyeti, sanık avukatının, şahit olarak dinletmek istediği maktulün kayınbiraderi Hamza Torun'un, cinayetten önce yaşanan olaylar ilgili bilgisinin olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, savcının mütalaasının ve Bolu'da olduğu belirtilen Hamza Torun'un, talimatla ifadesinin alınmasına, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - BURSA

Kaynak: İHA