Kız Kardeşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstendi

GÜNGÖREN'de evli ve iki çocuklu kız kardeşini öldürdükten sonra intihar süsü verdiği iddia edilen tutuklu Bilal Takır (30) hakkında "Kardeşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay günü kız kardeşiyle tartıştığını söyleyen Bilal Takır, "İstemeyerek de olsa bir anlık kızgınlıkla ablamın boğaz kısmını iki elimle sert bir şekilde sıktım. Kontrolümü kaybettim. İntihar süsü vermek amaçlı doğalgaz borusuna lastiği sardım. Daha sonra 'belki ablam kurtulur' diye komşulara haber verdim. Bunun üzerine eve ambulans ve polisler geldi" şeklindeki ifadesi de iddianamede yer aldı.

"BACIMI ÖLDÜRDÜM, GELİP BENİ ALIN"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 28 Haziran 2018 tarihinde Güngören'de meydana gelen olay şöyle oldu: Tozkoparan Mahallesi'nde intihar ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri evli ve iki çocuklu Hatice Uzun (34)'un cansız bedeniyle karşılaştı. Hatice Uzun'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma devam ederken Bilal Takır, 2 Temmuz 2018 tarihinde saat 13.00'de 155 ihbar hattını aradı ve "Bacımı öldürdüm, gelip beni alın" dedi. Polisler de ihbar üzerine Bilal Takır'ı gözaltına aldı.

"KONTROLÜMÜ KAYBETTİM"

Bilal Takır ifadesinde, "Ablamın ikametgahına gittim. Burada ablam ile aramda tartışma çıktı, istemeyerek de olsa bir anlık kızgınlıkla ablamın boğaz kısmını iki elimle sert bir şekilde sıktım. Kontrolümü kaybettim. Ablam hareketsiz bir şekilde yere düştü. Kontrol ettiğimde ablamın nefes almadığını anladım, panik yaptım, ne yapacağımı bilemedim. Dışarı çıkıp namaz kıldıktan sonra tekrar eve geldim. İntihar süsü vermek amaçlı doğalgaz borusuna lastiği sardım. Daha sonra belki ablam kurtulur diye komşulara haber verdim. Bunun üzerine eve ambulans ve polisler geldi" dedi. Adli Tıp Kurumu hazırladığı raporda Hatice Uzun'un ölümünün boyun basısı sonucu meydana geldiği tespit edildiğini belirtti.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İddianamede Bilal Takır'ın "Kardeşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. İddianame kabul edildi, şüpheli Bilal Takır önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak. - İstanbul

Kaynak: DHA