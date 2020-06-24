Kız kardeşini öldüren ağabeye ağırlaştırılmış müebbet BURSA'nın Gemlik ilçesinde, kız kardeşi Günay Torun'u (55) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan ve son sözünde "Ben vicdan azabıyla her gün kavrulmaktayım" diyen Halil Küçükkurt (56), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, kız kardeşi Günay Torun'u (55) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan ve son sözünde "Ben vicdan azabıyla her gün kavrulmaktayım" diyen Halil Küçükkurt (56), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Kasım 2018'de Gemlik'in Balıkpazarı bölgesinde meydana geldi. Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu üyesi olan kadın kuaförü Günay Torun, işe gitmek için 34 PG 4315 plakalı otomobiline bindi. Bu sırada başka bir otomobilden tabancayla 6 el ateş edildi. Torun, olay yerinde yaşamını yitirirken, saldırgan kaçtı.

Polis, şüphelinin Günay Torun'un ağabeyi Halil Küçükkurt olduğunu saptadı. Karacabey ilçesinde, saklandığı evde yakalanarak gözaltına alınan Küçükkurt, sevk edildiği adliyede tutuklandı.Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada tutuklu yargılanan Halil Küçükkurt, bugün görülen karar duruşmasına, cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Cumhuriyet savcısının, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını mütaala ettiği duruşmada, sanık avukatı, müvekkilinin olay günü annesini görmek için Gemlik'e geldiğini, kardeşini öldürme kastı ve planı olmadığını, olayın anlık olarak gerçekleştiğini söyledi.'VİCDAN AZABIYLA HERGÜN KAVRULMAKTAYIM'Son sözü sorulan sanık Halil Küçükkurt ise kardeşiyle tesadüfen karşılaştıklarını öne sürerek, "Kardeşim, annemi kendisine göstermeyeceğini söyledi. Kaba sözler sarf etti. Kardeşimi tasarlayarak veya planlayarak öldürmedim. İstemeden de olsa bir suç işledim. Ben vicdan azabıyla her gün kavrulmaktayım" dedi.

Mahkeme heyeti, Halil Küçükkurt'u, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: DHA