'Kız kardeşimi rahatsız etti' diye tartıştığı kişiyi tabancayla yaraladı

AFYONKARAHİSAR'da kız kardeşini rahatsız ettiği gerekçesiyle tartıştığı G.Y.'yi (25) tabancayla 3 yerinden yaralayıp kaçan Ö.K. (17), polisin takibi sonucu yakalandı.

Akmescit Mahallesi Karanlık Dede Sokak'ta dün akşam saatlerinde 4 kişi arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonrası G.Y. göbeğinin altından, sol baldırından ve kürek kemiğinin bulunduğu bölgeden tabancayla yaralandı. İhbar üzerine harekete geçen polis, şüphelilerin taksiyle olay yerinden uzaklaştığını belirledi. Takibe alınan taksi, kovalamacayla durduruldu. Polis taksideki O.U. ve Ş.K.'yi yakaladı. Bu kişinin ifadeleri doğrultusunda olayı gerçekleştiren kişinin Ö.K. olduğu belirlendi. Ö.K. de İstiklal Mahallesi'nde olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalandı.Gözaltına alınan Ö.K. sorgusunda G.Y.'nin 15 yaşındaki kız kardeşini sürekli rahatsız ettiğini, daha önce de kaçırmaya çalıştığını ve peşini bırakmadığını öne sürerek, bu yüzden çıkan tartışma sonucu tabancayla yaraladığını belirtti. Ö.K., ifadesi için polis merkezine götürülürken, hastaneye sevk edilen G.Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER