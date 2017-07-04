Kız Kardeşim Projesi Yoluna Kars ile Devam Ediyor

2017 eğitimlerine Denizli'de başlayan Kız Kardeşim Projesi; Rize, Konya ve Muğla'dan sonra Karslı kadınlarla buluşacak.



Coca-Cola Türkiye ve Anadolu Vakfı desteğiyle ve yerel paydaşların işbirliğiyle hayata geçirilen Kız Kardeşim Projesi'nin Kars eğitimleri 12 Temmuz-31 Temmuz 2017 tarihleri arasında Kars Grand Ani Otel Seminer Salonu'nda gerçekleşecek.



Türkiye'nin dört bir yanındaki kadınlara ulaşmaya devam eden 'Kız Kardeşim' projesinin 2017 yılı eğitimleri Denizli, Rize, Konya ve Muğla'nın ardından yoluna Kars ile devam ediyor. Eğitimler, Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KARSTSO) ve Kars İl Kadın Girişimciler Kurulu ev sahipliğinde, Türkiye ve Anadolu Vakfı destekleri ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) işbirliğiyle hayata geçiriliyor. 12-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan eğitimlere 18-55 yaşları arasındaki okuryazar tüm kadınlar katılabilecek. BÜYEM'in alanında uzman eğitmenlerinin vereceği ücretsiz eğitimlere katılmak isteyen kadınlar, 10-11 Temmuz 2017 tarihlerinde Kars Ticaret ve Sanayi Odası'na başvurarak, programla ilgili detaylı bilgi alıp kayıt yaptırabilecek.



Proje kapsamında, katılımcıların kendilerini geliştirmelerine ve yetkinlik kazanmalarına destek olacak eğitimler verilecek ve kadınların ekonomiye katılımlarının önünü açmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek. Kişisel gelişimin yanı sıra finansal okuryazarlık, dijital dünya ve kültürel yansımaları, stres yönetimi gibi konularda eğitim alacak olan katılımcılar, kendi alanlarında rol model olan ve ilham veren lider kadınlarla bir araya gelerek onların tecrübelerini dinleme fırsatı da yakalayacak. - KARS