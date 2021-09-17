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Kız Kardeşim Projesi'nin eğitim platformu yenilendi

AA / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi
Kız Kardeşim Projesi'nin eğitim platformu yenilendi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği ve Coca-Cola Türkiye ortaklığı ile yürütülen "Kız Kardeşim Projesi" kapsamında verilen eğitim içerikleri genişletilerek yenilenen alt yapısıyla "akademi.kizkardesim.net" üzerinden erişime açıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği ve Coca-Cola Türkiye ortaklığı ile yürütülen "Kız Kardeşim Projesi" kapsamında verilen eğitim içerikleri genişletilerek yenilenen alt yapısıyla "akademi.kizkardesim.net" üzerinden erişime açıldı.

Coca-Cola'dan yapılan açıklamaya göre, Kız Kardeşim Projesi yenilenen eğitim platformu ile daha fazla eğitim içeriği sunuyor.

Kız Kardeşim Projesi web sitesine yeni eklenen "akademi.kizkardesim.net" ile daha çok kadının ihtiyaç duydukları farklı eğitim içeriklerine kolayca, istedikleri yerde ve zamanda ulaşması hedefleniyor.

akademi.kizkardesim.net üzerinden verilen eğitimler "Bireyler için Finansal Bilinç Eğitimi", "Dijital Dünyada Güvenlik Eğitimi", "İnternet Reklamcılığı Eğitimi", "Mobil Fotoğrafçılık Eğitimi", "Gıda Güvenliği ve Lojistik Eğitimi'", "Müşteri İlişkileri ve Satış Eğitimi", "Sıfır Atık Eğitimi", "Ürün Sunum ve Pazarlama Teknikleri Eğitimi" olmak üzere toplam sekiz ayrı başlıktan oluşuyor.

Verilen bilgiye göre, kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donanarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesi ve ekonomik kalkınmada aktif rol almalarını desteklemeyi amaçlayan Kız Kardeşim Projesi 2015 yılından bu yana kesintisiz olarak devam ediyor.

Kız Kardeşim Projesi 6 yılda yüz yüze ve online etkinlikler ve eğitimlerle Türkiye genelinde 100 binden fazla kadına erişim sağladı.

Proje kapsamında daha çok kadının ihtiyaç duyduğu eğitim desteğine kolayca ulaşmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan dijital platform "akademi.kizkardesim.net" 17 Eylül'de açıldı.

İçerikleri genişletilen yeni eğitimlere dileyenler bu platform üzerinden ücretsiz olarak katılabilecek.

Kadınlara yönelik olan eğitimlerden yararlanmak için akademi.kizkardesim.net eğitim ve gelişim platformuna kayıt yaptırmak yeterli olacak.

Katılımcılar dijital platformdaki söz konusu eğitimlerden herhangi bir zamanlama kısıtlaması olmadan yararlanabilecek. Eğitimleri tamamlayanlara, her eğitime özel katılım belgesi takdim edilecek.

AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi Haberleri
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