Kız Kardeşim Projesi 11 binden fazla kadına destek oldu
Kadınların ekonomik hayata etkin bir şekilde katılımını destekleyen Kız Kardeşim projesi, proje ortakları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Coca-Cola katkılarıyla, 30 ilde 11 bini aşkın kadına ulaştı.
Kadınların ekonomik hayata etkin bir şekilde katılımını destekleyen Kız Kardeşim projesi, proje ortakları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Coca-Cola katkılarıyla, 30 ilde 11 bini aşkın kadına ulaştı.
Kaynak: Dunya.com