Kız Kardeşim Eğitim Tırı Kırklarelili kadınlarla buluştu

08.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:30

TOBB, Habitat Derneği, İTÜ ve Coca-Cola Türkiye işbirliği ile yürütülen Kız Kardeşim Projesi, Eğitim Tırı ile Türkiye'nin farklı illerinde kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek oluyor. Bu yıl sonuna kadar 12 ile ulaşması hedeflenen Eğitim Tırı 8 Kasım'da Kırklarelili kadınlarla buluştu.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Coca-Cola Türkiye işbirliği ile kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olmak amacıyla yürütülen Kız Kardeşim Projesi, Eğitim Tırı ile Türkiye'nin farklı illerindeki kadınlara ulaşarak kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek oluyor.



Bu kapsamda 8 Kasım tarihinde Kırklarelili kadınlara misafir olan Eğitim Tırı ile 15-55 yaş arası kadınlara Bilişim ve Finansal Bilinç başlıkları altında eğitimler verildi. Kırklarelili kadınlar tarafından büyük ilgi gören eğitim programında; Bireyler İçin Finansal Bilinç ve Uygulamalı Temel Finans, Dijital Okur-Yazarlık, Ebeveyn ve Bilgi Güvenliği alanına ilişkin konular aktarıldı.



Kırklareli'nde 233 kadın Kız Kardeşim eğitimlerinden faydalandı



Coca-Cola'nın 2020 yılına kadar dünya genelinde 5 milyon kadının ekonomik hayatta etkin bir şekilde yer almasını destekleme hedefinin bulunduğunu belirten Coca-Cola Türkiye Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sorumluluk Müdürü Tülin Kara Özger, "Bu amaç doğrultusunda, Türkiye'de 2015 yılında hayata geçirdiğimiz Kız Kardeşim Projesi kapsamında sunulan eğitimler ile kadınların ekonomik hayatta etkin bir şekilde yer alması için çalışıyoruz. Projemiz bugüne kadar 30 ilde 11 binden fazla kadının kendini geliştirerek toplum içinde daha aktif rol almasına destek oldu. 2019 yılında ise 9 bin kadına ulaşmayı hedefliyoruz. Kırklareli'nde bugüne kadar 233 kadın Kız Kardeşim eğitimlerinden faydalandı. Coca-Cola Türkiye olarak, kadınların ekonomik kalkınmada etkin rol almalarını ve ekonomik hayata katılım konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesini desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



Kırklareli TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ruhan Uzunlar Altınel, "Kırklareli Kadın Girişimciler Kurulu olarak Kız Kardeşim Projesi'nin içerisinde yer almaktan onur duyuyoruz. Bizler eğitimler, kurslar ve kurum destekleri ile üreten, istihdam yaratan, katma değer kazandıran, kendi evine ve aynı zamanda yaşadığı bölgeye ekonomik açıdan değer katan girişimci kadınları artırmayı hedefliyoruz. Bir diğer deyişle kadınının gücünü harekete geçirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda Kız Kardeşim Projesi'ne katılarak yetenek, birikim ve cesaret özelliklerini bir arada kullanan, aynı zamanda risk alan ve ekonomik bir değer üreten kadınlarımızın yanındayız. Bütün katılımcı kadınlarımıza başarılar diliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, "Kendi potansiyelini açığa çıkaran kadınların ekonomik hayata ve dolayısıyla topluma katkıları artıyor. Teknolojinin her geçen gün daha da geliştiği ve yeni olanaklar sunduğu günümüz dünyasında, yenilikçi teknolojilere ayak uydurmak hem kişisel gelişim hem de çağın gerisinde kalmamak adına büyük önem arz ediyor. Bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı bu dijital dünyada kuşkusuz ki bilgi güvenliği de ciddi bir önem taşıyor. Ebeveyn ve bilgi güvenliğine ilişkin sunduğumuz eğitim ile katılımcıların internet kullanımlarında bu alandaki donanımlarının artırılmasını amaçlıyoruz" dedi. 16 Eylül 2019 tarihinden bu yana yollarda olan Kız Kardeşim Eğitim Tırı, Kasım sonuna kadar kadınlara eğitim desteği vermeye devam edecek. Kız Kardeşim Eğitim Tırı 2019 yılı çalışmaları kapsamında Ordu, Trabzon, Kayseri, Elazığ, Gaziantep, Adana, Nevşehir, Isparta, Denizli, Aydın, Bursa ve Kırklareli olmak üzere toplam 12 proje iline ulaşacak.



Proje yıl sonuna kadar 9 bin kadına ulaşacak



2015 yılında hayata geçirilen Kız Kardeşim Projesi bugüne kadar 11 bini aşkın kadına ulaştı. Proje, Türkiye'de bugüne kadar 30 ilde 11 binden fazla kadının kendini geliştirerek toplum içinde daha aktif rol almasına destek oldu. Kadınların ekonomik kalkınmada etkin rol almalarının sağlanması, ekonomik hayata katılım konusunda gerekli bilgi-becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesinin amaçlandığı Kız Kardeşim Projesi ile 2019 yılında 9 bin kadına ulaşmak hedefleniyor. Kız Kardeşim projesi kapsamında Türkiye genelinde 30 ilde kadınlara dijital okuryazarlık, ebeveyn ve bilgi güvenliği, bireyler için finansal bilinç ve uygulamalı temel finans eğitimleri veriliyor. Yıl boyunca süren eğitimlerle kadınların kişisel mali kaynaklarını doğru yönetebilmeleri ve temel finansal hizmetleri tanımaları, girişimci ve girişimci adaylarının küçük ve orta ölçekli işletmelerde temel finansal operasyonlarını verimli yönetebilmeleri, dijital okuryazarlık ve internet güvenliği konularında farkındalıklarının artması ve internet kullanımındaki bilgi güvenliği donanımlarının güçlenmesi amaçlanıyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA