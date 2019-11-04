Kız Kardeşim Eğitim Tırı Bursalı kadınlarla buluştu

04.11.2019 15:33

TOBB, Habitat Derneği, İTÜ ve Coca-Cola Türkiye işbirliği ile yürütülen Kız Kardeşim Projesi, Eğitim Tırı ile Türkiye'nin farklı illerinde kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek oluyor. Bu yılsonuna kadar 12 ile ulaşması hedeflenen Eğitim Tırı 4 Kasım'da Bursalı kadınlarla buluştu.