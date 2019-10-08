08.10.2019 02:13

"Kız Kardeşim Eğitim Tırı" Adana'da

Kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olmak amacıyla yürütülen "Kız Kardeşim" projesi kapsamında hazırlanan "Kız Kardeşim Eğitim Tırı" Adana'daki kadınlara eğitim verdi

ADANA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Coca-Cola Türkiye iş birliğinde kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olmak amacıyla yürütülen "Kız Kardeşim" projesi kapsamında hazırlanan "Kız Kardeşim Eğitim Tırı" Adana'daki kadınlara eğitim verdi.

2015 yılında hayata geçirilen "Kız Kardeşim" projesi kapsamında 11 bin kadına eğitim verildi. Adana'da da Büyükşehir Belediyesi önündeki tırda 15-55 yaş arasındaki kadınlara, bireyler için finansal bilinç ve uygulamalı temel finans, dijital okur yazarlık, ebeveyn ve bilgi güvenliği konularına ilişkin eğitim verildi.

Coca Cola Türkiye Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Müdürü Tülin Kara Özger, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar 9 bin kadına daha eğitim vermeyi planladıklarını kaydetti.

"20 bin kadına eğitim"

Projenin amacının, kadınların ekonomik hayatta etkin rol almalarını sağlamak olduğunu kaydeden Özger, "4 kurum bir araya geldik bu eğitim için. TOBB, Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Coca-Cola Türkiye olarak amacımız kadınların girişimcilik eğitimleriyle donatarak onların ekonomik hayatta aktif şekilde rol almasına destek olabilmek. Çünkü ancak böylelikle ülke kalkınmasını daha iyi bir şekilde gerçekleşebileceğine inanıyoruz. 30 şehirde devam ediyor projemiz, bu yılın hedefi 9 bin kadına ulaşmak. 2015 yılından beri devam ediyor bu proje. Yıl sonunda bu 9 bin hedefi gerçekleştirirsek 20 bin kadına toplam ulaşmış olacağız" diye konuştu.

"Desteklemeye devam edeceğiz"

Coca-Cola Adana Bayisi Fatoş Yüksel ise, "Türkiye'de 2015 yılında hayata geçirdiğimiz Kız Kardeşim Projesi kapsamında sunulan eğitimler ile kadınların ekonomik hayatta etkin bir şekilde yer alması için çalışıyoruz. Projemiz bugüne kadar 30 ilde 11 binden fazla kadının kendini geliştirerek toplum içinde daha aktif rol almasına destek oldu. 2019 yılında ise 9 bin kadına ulaşmayı hedefliyoruz. Kız Kardeşim Projesi kapsamında yalnızca Adana ilinde projenin başladığı 2015 tarihinden bu yana toplam 560 kadına ulaşıldı. Coca-Cola olarak, kadınların ekonomik kalkınmada etkin rol almalarını ve ekonomik hayata katılım konusunda gerekli bilgi-becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesini desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Eğitimden sonra katılan kadınlara sertifika verildi.

Kaynak: İHA