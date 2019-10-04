Kız Kardeşim Eğitim tırı 2019 eğitimleri için Anadolu yollarına çıktı

04.10.2019 14:19

TOBB, Habitat Derneği, İTÜ ve Coca-Cola Türkiye işbirliği ile kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olmak amacıyla yürütülen Kız Kardeşim Projesi kapsamında hayata geçirilen Kız Kardeşim Eğitim tırı 2019 eğitimleri için yola çıktı.



Yıl sonuna kadar 12 ilde eğitim vermeyi planlayan Eğitim tırı, 4 Ekim'de Gaziantepli kadınlarla buluştu.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Coca-Cola Türkiye işbirliği ile kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olmak amacıyla yürütülen Kız Kardeşim Projesi kapsamında hayata geçirilen Kız Kardeşim Eğitim tırı 2019 eğitimleri için yola çıktı. Bugüne kadar 30 ilde 11 binden fazla kadın ile bir araya gelen Kız Kardeşim projesi 4 Ekim'de Gaziantepli kadınlara misafir oldu.



Büyük ilgi gören eğitim programında 15-55 yaş arası kadınlara Bilişim ve Finansal Bilinç başlıkları altında verilen eğitimler kapsamında, Bireyler İçin Finansal Bilinç ve Uygulamalı Temel Finans, Dijital Okur-Yazarlık, Ebeveyn ve Bilgi Güvenliği alanına ilişkin konular aktarıldı. Kız Kardeşim Projesi kapsamında yalnızca Gaziantep ilinde 2018 yılında 265, projenin başladığı 2015 tarihinden bu yana toplam ise 650 kadına ulaşıldı.



16 Eylül'de yola çıkan Kız Kardeşim Eğitim tırı Eylül, Ekim ve Kasım aylarında yollarda olacak. Kız Kardeşim Eğitim TIR'ı 2019 yılı çalışmaları kapsamında Ordu, Trabzon, Kayseri, Elazığ, Gaziantep, Adana, Nevşehir, Isparta, Denizli, Aydın, Bursa ve Kırklareli olmak üzere toplam 12 proje iline ulaşacak.



Yıl sonuna kadar 9 bin kadına ulaşacak



2015 yılında hayata geçirilen Kız Kardeşim Projesi bugüne kadar 11 bini aşkın kadına ulaştı. Proje, Türkiye'de bugüne kadar 30 ilde 11 binden fazla kadının kendini geliştirerek toplum içinde daha aktif rol almasına destek oldu. Kadınların ekonomik kalkınmada etkin rol almalarının sağlanması, ekonomik hayata katılım konusunda gerekli bilgi-becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesinin amaçlandığı Kız Kardeşim projesi ile 2019 yılında 9 bin kadına ulaşmak hedefleniyor. Kız Kardeşim projesi kapsamında Türkiye genelinde 30 ilde kadınlara dijital okuryazarlık, ebeveyn ve bilgi güvenliği, bireyler için finansal bilinç ve uygulamalı temel finans eğitimleri veriliyor. Yıl boyunca süren eğitimlerle kadınların kişisel mali kaynaklarını doğru yönetebilmeleri ve temel finansal hizmetleri tanımaları, girişimci ve girişimci adaylarının küçük ve orta ölçekli işletmelerde temel finansal operasyonlarını verimli yönetebilmeleri, dijital okuryazarlık ve internet güvenliği konularında farkındalıklarının artması ve internet kullanımındaki ebeveyn bilgi güvenliği donanımlarının güçlendirilmesi amaçlanıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA