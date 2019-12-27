Kız kaçırmaya geldiler, kurşun yağmuruna tutuldular

27.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:57

Diyarbakır'da dün akşam meydana gelen ve iki kişinin yaralandığı olayın, kız kaçırma meselesi yüzünden yaşandığı iddia edildi.



Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 754. sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 21 TT 0782 plakalı taksi ile kaçırmak istediği kızın evininin önüne gelen 2 kişi, kız tarafından olduğu öğrenilen M.B. tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Olayda araç sürücüsü H.G. boynundan, markette alışveriş yapan Erkan A. ise rast gele açılan ateş sonucu sol ayağından yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Saldırgan M.B. güvenlik güçleri tarafından olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.



Olayla ilgili geniş çapta incelme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA