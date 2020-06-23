Kız kaçırma davası tarafları adliye önünde kavga etti ERZURUM Adliyesi'nde kız kaçırma nedeniyle görülen davanın duruşmasına katılan taraflar birbirine saldırdı.

ERZURUM Adliyesi'nde kız kaçırma nedeniyle görülen davanın duruşmasına katılan taraflar birbirine saldırdı. Olayda 1 kişi yaralanırken, 7 kişi gözaltına alındı.

Erzurum Adliye Sarayı'nda kız kaçırma davasının duruşmasına katılan taraflar, çıkışta birlirlerine saldırdı. Yumruklar ile tekmelerin savrulduğu kavgada bir kişi ise elindeki levyeyi savurdu. Kavgaya, görülen cinayet davası için adliye önünde tedbir alan polis ekipleri müdahale etti. Güçlükle etkisiz hale getirilen gruptan 7 kişi gözaltına alındı. Levyeye el konulurken, gözaltına alınanlar polis merkezine götürüldü. Kavgada hafif şekilde yaralanan 1 kişi ise hastaneye götürüldü.

- Erzurum

Kaynak: DHA