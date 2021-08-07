KIZ EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU
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KIZ EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, polisin ihbar üzerine gittiği bir evde anne Müşerref Seder (71) ve kızı Semra Pişkin (32) ölü bulundu.

ANTALYA'da, polisin ihbar üzerine gittiği bir evde anne Müşerref Seder (71) ve kızı Semra Pişkin (32) ölü bulundu. Anne ile kızının hastalıkları olduğu öğrenildi.

Olay, Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerindeki 7 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Eşinden boşanmış anne ve kızından haber alamayan apartman görevlileri, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, kapıyı açan oymayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye merdiveniyle 2'nci kattaki evin penceresinden giren polis, hareketsiz halde yatan anne Müşerref Seder ve kızı Semra Pişkin ile karşılaştı. Polis ekipleri, içerideki koku nedeniyle özel maske taktı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede anne ve kızının hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın epilepsi hastası olduğu, annesinin de kronik rahatsızlıkları bulunduğu öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı'nın ilk incelemesi sonucu, doğal ölüm olarak değerlendirilen anne ve kızının cansız bedeninin morga kaldırılacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIZ EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU
KIZ EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU
KIZ EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU
KIZ EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

kız evlerinde ölü bulundu
kız evlerinde ölü bulundu
Dinlenmek için bagaja giren otobüs şoförü ölü bulundu
Dinlenmek için bagaja giren otobüs şoförü ölü bulundu
Yolcu otobüsü şoförü, dinlenmek için girdiği bagajda ölü bulundu
Yolcu otobüsü şoförü, dinlenmek için girdiği bagajda ölü bulundu
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