Kız çocuklarının "renkli" buluşması

11.10.2019 15:12

Düzce'de, devlet koruması altındaki çocuklar ile anaokulu öğrencileri, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında birlikte eğlendi.

Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen programda, yüz boyama etkinliğine katılan ve dans ederek eğlenen çocuklar, daha sonra balon uçurdu.

Çocuk Hakları Komitesi Başkanı Ferranur Küçük, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesi ve Düzce Gençlik Merkezi'nce organize edilen etkinlikte, kız çocuklarını bir araya getirdiklerini söyledi.

Tüm çocukların çok eğlendiğini ifade eden Küçük, şöyle konuştu:

"Bando ekibimizle birlikte Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmeti alan çocuklar, ilk ve ortaokullarda eğitim alan kız çocuklarını burada bir araya getirdik. Balon, yüz boyama ve daha birçok etkinlik ile çok eğlendik. Eğlendikleri de yüzlerinden okunuyor."

Küçük, çocuklar için çalışma yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Çocuk Hakları Komite üyesi Ali Berat Algün de bugünün kız çocuklarının olduğunu belirtti.

Tüm çocukların mutlu olması gerektiğini ifade eden Algün, "Bu çocuklar bizim geleceğimiz, bugün onları mutlu etmeye çalıştık. Bir nebze de olsa mutlu olmalarını görmek bize yetti. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Onlar bizim geleceğimiz, iyi ki varlar." diye konuştu.

Kaynak: AA