Kız çocuklarının fotoğrafını çektiği iddia edilen şahıs adliyeye sevk edildi
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Kız çocuklarının fotoğrafını çektiği iddia edilen şahıs adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı / FEHİME KARTAL - Haberler | 3. Sayfa

Kız çocuklarının fotoğrafını çektiği iddia edilen şahıs adliyeye sevk edildi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 14 yaşındaki bir kız çocuğunun cep telefonunu ile fotoğraflarını çektiği iddiasıyla esnaflar tarafından darp edildikten sonra polis ekiplerine teslim edilen şahıs, adliyeye sevk edildi.

Kız çocuklarının fotoğrafını çektiği iddia edilen şahıs adliyeye sevk edildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 14 yaşındaki bir kız çocuğunun cep telefonunu ile fotoğraflarını çektiği iddiasıyla esnaflar tarafından darp edildikten sonra polis ekiplerine teslim edilen şahıs, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Ömerağa Mahallesi'nde bulunan bir iş hanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.A. isimli şahıs, caddede yürüyen 14 yaşındaki bir kız çocuğuna arkadan yaklaşarak cep telefonu ile fotoğrafını çekti. Olayı fark eden bir kadının tepki göstermesi üzerine, K.A. caddede bulunan esnaf ve vatandaşlar tarafından darp edildi. Şahsın elindeki cep telefonunu alan şahıslar, 14 yaşındaki kız çocuğunun çok sayıda fotoğrafı ile karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından K.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Telefonuna polis ekiplerince el konulan K.A., emniyetteki işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Polis eşliğinde adliyeye çıkarılan şahıs, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

Kız çocuklarının fotoğrafını çektiği iddia edilen şahıs adliyeye sevk edildi
Kız çocuklarının fotoğrafını çektiği iddia edilen şahıs adliyeye sevk edildi
Kız çocuklarının fotoğrafını çektiği iddia edilen şahıs adliyeye sevk edildi
Kız çocuklarının fotoğrafını çektiği iddia edilen şahıs adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEHİME KARTAL

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