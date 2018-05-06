Çocuklar Konuştu, Vicdansız Annenin Kızlarını Yaşlı Erkeklere Pazarladığı Ortaya Çıktı
ABD'de küçük yaştaki iki kız çocuğunu yaşlı erkeklere para karşılığında teslim edip taciz etmelerine izin veren anne, çocukların olayı aile büyüklerine anlatması üzerine tutuklandı.
ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan 25 yaşındaki anne Morgan Summerlin, 2 yaşlı adama yaşları 5 ve 4 olan iki kızına para karşılığı tacizde bulunması için izin verdiğini kabul etti.
100 DOLARA ÇOCUKLARINI PAZARLAMIŞ
Olay, kızların annelerinin kendilerini Richard Office isimli 78 yaşındaki adamın evine götürdüğü ve adamın kendilerini öptüğünü ve birine tecavüz ettiğini söylemesi üzerine ortaya çıktı. Annenin kızlarını defalarca Richard'ın evine götürdüğü ve her seferinde 100 dolar aldığı belirtildi.
ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALDI
Annenin ayrıca kızlarını Alfredo Trejo isimli adamın evine de götürdüğünü ve para karşılığında adamın kızlarına taciz etmesine izin verdiği ortaya çıktı.
Mahkeme, Richard'a tecavüz ve çocuk yaştaki birini taciz suçundan 146 yıl hapis cezası verdi.
BÜYÜKANNE DE BİLİP KORUMAMIŞ
İki kız çocuğunu taciz eden ikinci kişi Alfredo Trejo'ya da ömür boyu ve 25 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, çocuklar olayı kendisine anlatmalarına rağmen kendilerini koruyamayan büyük anneye ise beş yıl hapis cezası verdi.
Annenin cezası ise 4 Haziran'da görülecek davada belli olacak.
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Amerika dan nefret ederim fakat bu mahkeme sonuçları güzel çocuğa tacize af adla yok. Hele bayanlar 15... 16 yaşındaki öğrencisiyle her iki taraf istekli olsa dahi dünyanın cezasını yiyor bizde bu normal hale geldi yazık adalet ne zaman gelecekCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Şimdi bu iğrenç haberin Türkiye de gerçekleşmemesinden üzülen hasta ruhlular vardır. Turkiye de olmuş olsa idi,Erdoğana saldıracaklardi.Cevap Yaz 7 6 Yayından KaldırDJV: Ben bir dangalağım böyle kötü bir olayda bile siyaset konuştuğum için1 Yayından KaldırNECO: Daha geçen günlerde Van'da 40 günlük bebegini sevgilisine tecavüz ettikten şerefsiz sözde anne haberini duymamisliktan gelme.ulkemde her yıl küçücük çocukları essek kadar adamlara para karşılığı sözde imam nikahı ile peşkeş çekildiğini,tarikat yurtlarında çocuklara sistematik tecavüzleri görme sen.uzayda yaşamaya devam et.7 Yayından KaldırHASAN CIHAN: konuyu nereden nereye çarpıtıyorsun arkadaş..abd de olan bu olayı takip et ve sonucuna bak.,muhtemelen ömürleri yetmeyecek dışarı çıkmaya..bizim verdiğimiz tepki ise türkiyedeki bu tür olaylarda cezaların yetersiz olması,,hatta hiç olmaması..mecliste biri çıkıp taciz tecavüzler araştırılsın diye önerge veriyor..akepe oylarıyla önerge reddediliyor..gir internete öğren..inanmıyorsan meclis tv den araştır..dahada inanmazsan vatandaşlık hakkını kullan dilekçe ver öğren ..kim reddetmişTüm 12 yorumu okumak için tıklayın6 Yayından Kaldır