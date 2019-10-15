Kız çocuklarını unutmadılar

15.10.2019 08:31

Sahneye kız çocukları davet eden oyuncular, "Çocuklar bizim geleceğimiz, bu oyunun gelirinin bir kısmını doğudaki kız çocuklarının eğitimi için bağışladık. Tüm kız çocuklarımızın günü kutlu olsun" dediler.

60'lar döneminde geçen birbirinin tam zıttı iki erkek kardeşin aynı evde buluşma hikayesini komik ve eğlenceli şekilde seyirciyle buluşturan oyun, 19 Ekim Cadde Bostan Kültür Merkezi, 23 Ekim Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezinde tiyatro severlerle buluşacak.

Kaynak: Bültenler