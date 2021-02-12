, kız çocukları için kodlama eğitimi düzenledi

"Vodafone Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında, 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nde 30 kız çocuğuna online kodlama eğitimi verildi.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından çocukları dijital geleceğe hazırlama hedefiyle hayata geçirilen "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında "11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü"nde kız çocukları için kodlama eğitimi düzenlendi.

Online olarak gerçekleştirilen eğitime farklı illerden yaşları 7-14 arasında değişen 30 kız çocuğu katılırken, yaklaşık 4 saat süren eğitimde katılımcılara programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikaye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, yaptıkları her işin bir amaca dokunması gerektiğine inandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Habitat Derneği iş birliğiyle başlattığımız 'Yarını Kodlayanlar' projemizle, tüketen değil, üreten bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Kız çocuklarımız da bu neslin önemli bir parçası. Bugüne kadar 81 ilde 110 bini aşkın çocuğumuza kodlama öğrettik. Bu sayının yarısını kız çocuklarımız oluşturuyor.

Kız çocuklarımızın kodlama eğitimlerimize gösterdiği ilgiden son derece memnunuz. Bilim ve teknoloji alanında eğitim gören kız çocuklarının sayısının artması gerektiğine inanıyoruz. 'Yarını Kodlayanlar' projesiyle kız çocuklarımızın bu alandaki gelişimini desteklemeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, hepimizin Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü kutlu olsun."

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır da Dernek olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadınların toplumun ve hayatın her alanında etkin olmalarına tüm çalışmalarda büyük önem verdiklerini aktardı.

Türkiye'nin 81 ilinde 550 gönüllü aracılığıyla yürüttükleri eğitimlerde ulaştıkları 110 bini aşkın çocuğun yarısının kız çocuklarından oluştuğunu bildiren Hazır, "Bu durum bizleri fazlasıyla mutlu ediyor ve geleceğe dair umutlarımızı yeşertiyor. Bilim ve teknoloji alanında geleceğin önemli kadın bilim insanlarının ve teknoloji liderlerinin yetişmesi için kız çocuklarımızın gelişimini desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

- 110 bini aşkın çocuğa ulaşıldı

Açıklamada verilen bilgiye göre, "Yarını Kodlayanlar" projesiyle Türkiye'nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara kodlama eğitimleri veriliyor.

Eğitimlerde çocuklara programlama hakkında fikir sahibi olma, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapma, kendi hayal dünyalarını oluşturma, kendi oyunlarını üretme imkanı sunuluyor.

Ağustos 2016'dan bu yana Türkiye genelinde 110 bini aşkın çocuğa ulaşan projeden faydalanan kız çocuklarının sayısı 58 bini, erkek çocuklarının sayısı ise 57 bini aştı.

Projenin beşinci yılında 70 bin çocuğa daha kodlama eğitimi verilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu