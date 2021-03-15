Kız çocukları için hazırlanan reklam filmine altın ödül

VakıfBank Spor Kulübü, ABD'de düzenlenen Uluslararası Mercury Mükemmellik Ödülleri'nde sosyal medya yönetimi ve iletişim çalışmalarıyla iki altın, bir bronz ve bir onur ödülünün sahibi oldu.

VakıfBank Spor Kulübü, ABD'de düzenlenen Uluslararası Mercury Mükemmellik Ödülleri'nde sosyal medya yönetimi ve iletişim çalışmalarıyla iki altın, bir bronz ve bir onur ödülünün sahibi oldu. Son dönemde etkileyici sosyal medya içerikleriyle taraftarlarından büyük beğeni alan sarı siyahlılar, "Sosyal Medya Yönetimi" kategorisinde "Altın Ödül" kazandı.

Kazandığı 3 Dünya Kulüpler Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı unvanının sahibi olan VakıfBank Spor Kulübü, ABD'de düzenlenen Uluslararası Mercury Mükemmellik Ödülleri'nde sosyal medya yönetimi ve içerikleriyle iki altın, bir bronz ve bir onur ödülünün sahibi oldu.

KIZ ÇOCUKLARI REKLAMI ALTIN KAZANDISosyal medyadaki iletişimiyle Altın Ödül'ün sahibi olan VakıfBank, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü için hazırladığı özel şarkıyı duyurduğu reklam filmi de jüri tarafından ödüle layık görüldü. "Kimsenin çıkmadığı yere yükselecek tüm kız çocuklarına Efsane'den armağan olsun" sloganıyla hazırlanan film, "TV Reklam Filmi" kategorisinde altın ödül alırken, "Spor Videosu" kategorisinde de onur ödülünün sahibi oldu. VAKIFBATTLEGROUD'A DA BRONZ ÖDÜL

VakıfBank Spor Kulübü'nün Mercury Mükemmellik Ödülleri'nde kazandığı son ödül ise oyun temalı içeriğinden geldi. 2020-21 sezonu kadro tanıtımını da sosyal medyadan son yılların popüler oyun tarzlarından biriyle paylaşan sarı siyahlılar, "Vakıf Battleground" isimli paylaşımıyla da "Spor Videosu" kategorisinde bronz ödülü aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı