Kız çocukları için hazırlanan reklam filmine altın ödül
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kız çocukları için hazırlanan reklam filmine altın ödül

15.03.2021 14:22 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:27
Kız çocukları için hazırlanan reklam filmine altın ödül

VakıfBank Spor Kulübü, ABD'de düzenlenen Uluslararası Mercury Mükemmellik Ödülleri'nde sosyal medya yönetimi ve iletişim çalışmalarıyla iki altın, bir bronz ve bir onur ödülünün sahibi oldu.

VakıfBank Spor Kulübü, ABD'de düzenlenen Uluslararası Mercury Mükemmellik Ödülleri'nde sosyal medya yönetimi ve iletişim çalışmalarıyla iki altın, bir bronz ve bir onur ödülünün sahibi oldu. Son dönemde etkileyici sosyal medya içerikleriyle taraftarlarından büyük beğeni alan sarı siyahlılar, "Sosyal Medya Yönetimi" kategorisinde "Altın Ödül" kazandı.

Kazandığı 3 Dünya Kulüpler Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı unvanının sahibi olan VakıfBank Spor Kulübü, ABD'de düzenlenen Uluslararası Mercury Mükemmellik Ödülleri'nde sosyal medya yönetimi ve içerikleriyle iki altın, bir bronz ve bir onur ödülünün sahibi oldu.

KIZ ÇOCUKLARI REKLAMI ALTIN KAZANDISosyal medyadaki iletişimiyle Altın Ödül'ün sahibi olan VakıfBank, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü için hazırladığı özel şarkıyı duyurduğu reklam filmi de jüri tarafından ödüle layık görüldü. "Kimsenin çıkmadığı yere yükselecek tüm kız çocuklarına Efsane'den armağan olsun" sloganıyla hazırlanan film, "TV Reklam Filmi" kategorisinde altın ödül alırken, "Spor Videosu" kategorisinde de onur ödülünün sahibi oldu.       VAKIFBATTLEGROUD'A DA BRONZ ÖDÜL

VakıfBank Spor Kulübü'nün Mercury Mükemmellik Ödülleri'nde kazandığı son ödül ise oyun temalı içeriğinden geldi. 2020-21 sezonu kadro tanıtımını da sosyal medyadan son yılların popüler oyun tarzlarından biriyle paylaşan sarı siyahlılar, "Vakıf Battleground" isimli paylaşımıyla da "Spor Videosu" kategorisinde bronz ödülü aldı.


Kız çocukları için hazırlanan reklam filmine altın ödül

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Prens Harry Demet Akbağ Çağatay Ulusoy
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kız çocukları için hazırlanan reklam filmine altın ödül - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 14:28:41. #1.14#
title