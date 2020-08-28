Kız çocuğunun toprağa gömülü cesedi bulundu - Şüpheliler adliye sevk edildi
İzmir'in Bornova ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğunun toprağa gömülü cesedi bulundu.
28.08.2020 18:54 | Son Güncelleme: 28.08.2020 18:57
İzmir'in Bornova ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğunun toprağa gömülü cesedi bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm alanında çalışma başlattı.
Çalışma sonucu toprağa gömülü kız çocuğu cesedi bulundu. Cesedin, C.D'ye (16) ait olduğu belirlendi.
C.D'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Polis, olayla ilgili S.Ö. (22) ve T.Y'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adliye sevk edildi.
Kaynak: AA